وفد الإسماعيلي يزور الأهلي للحصول على خدمات مروان محسن ورامي ربيعة

زار اليوم، علي أبو جريشة وعماد سليمان، رمزا كرة القدم بالنادي الأسماعيلي، النادي الأهلي والتقيا بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ من اجل الحصول على خدمات الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة على سبيل الإعارة.

وتراجع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، عن ملف المدير الفني الأجنبي لقيادة الدراويش خلال الفترة العصيبة التي يمر بها الإسماعيلي حاليًا.

وجاء ذلك بعد استشارة علي أبوجريشة، نجم الاسماعيلي السابق، حول ملف مدرب الإسماعيلي القادم، الذي أكد أبوجريشة أن المدرب المصري الأفضل للإسماعيلي الفترة الحالية.

يذكر أن الإسماعيلي أرسل وفدا مكونا من علي أبوجريشة وعماد سليمان وأسامة خليل نجوم الدراويش، لقطبي الكرة المصرية للنادي الزمالك والنادي الأهلي مطالبينهما باستعارة بعض اللاعبيين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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