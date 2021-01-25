تقدم الأرجنتين على قطر 13-12 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وقطر في إطار منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بتقدم الأرجنتين بنتيجة 13-12 .

وفي هذه المجموعة، ضمن منتخب الدنمارك التأهل كأول عن المجموعة ليواجه منتخب مصر ثاني مجموعته بعد السويد في دور الثمانية من البطولة، ويتبقى بطاقة واحدة تتنافس عليها 3 منتخبات .

وسيلعب في نفس الجولة بنفس المجموعة منتخب كرواتيا أمام الدنمارك آملًا في تحقيق الفوز مع تعثر الأرجنتين أمام قطر لضمان التأهل .

وفي حالة فوز منتخب قطر سينتظر خسارة كرواتيا من الدنمارك، لضمان التأهل لدور الثمانية، لكن في حالة فوز الأرجنتين ستتأهل بشكل رسمي أيًا كانت نتيجة كرواتيا مع

الدنمارك .

وفي حال التعادل بين قطر والأرجنتين سينتظر الفريق اللاتيني خسارة او تعادل كرواتيا مع الدنمارك لخطف التأهل .