قبل مونديال الأندية .. الدحيل يهين الأهلي بسداسية في كأس قطر

افتتح الكيني مايكل أولونجا التسجيل لـ الدحيل في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، أعقبه إدميلسون بالهدف الثاني في الدقيقة 22.
وعاد أولونجا لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الاول بتقدم الدحيل بثلاثية.
وفي الشوط الثاني، أكد أولونجا تفوقه بتسجيله الهاتريك الخاص به والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 69.
وأحرز لويز الهدف الخامس لـ الدحيل في الدقيقة 78، قبل أن يختتم إدميلسون مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 90.
ويلاقي الدحيل نظيره النادي الأهلي يوم 4 فبراير المقبل، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر.
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