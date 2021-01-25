مونديال اليد .. إسبانيا تفوز على المجر 21-14 في الشوط الأول

وجاءت أحداث الشوط الأول مفاجئة لكل التوقعات وتمكن المنتخب الإسباني من الفوزر على نظيره المجري بنتيجة 21-14 ، وظهرت القوة والندية على الماتدور الإسباني وأداء ملفت للنظر بعكس المنتخب المجري.
وانتهى صراع التأهل إلى دور الثمانية بين منتخبات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقام حاليًا في مصر، بتأهل منتخبا المجر وإسبانيا .
ونجح منتخب المجر في الفوز على نظيره البولندي بنتيجة 30-26 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، بينما سبق لإسبانيا أن تفوقت على أوروجواي في وقت سابق ، بنتيجة 38-23 .
وارتفع رصيد المجر إلى ثمان نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بفارق نقطة أمام إسبانيا .
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