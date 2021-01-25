نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستهل منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، غدا الثلاثاء، عندما يلتقي المقاولون العرب بنظيره سموحة، والأهلي بنظيره بيراميدز.

ويشهد الدوري في الوقت الحالي صراع سداسي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة العاشرة:

1- محمود كهربا " الأهلي" برصيد 4 أهداف

2- محمد شريف " الأهلي" برصيد 4 أهداف

3- أحمد سمير "طلائع الجيش" برصيد 4 أهداف

4- حسام حسن " سموحة" برصيد 4 أهداف

5- رمضان صبحي" بيراميدز" برصيد 4 أهداف

6- حميد ماو مكامي " إنبي" برصيد 4 أهداف

7- وليد سليمان " الأهلي" برصيد 3 أهداف

8- والتر بواليا "الأهلي" برصيد 3 أهداف

9- يوسف أوباما " الزمالك" برصيد 3 أهداف

10- إمام عاشور " الزمالك" برصيد 3 أهداف

11- أحمد رفعت " المصري" برصيد 3 أهداف

12- عمر كمال "المصري" برصيد 3 أهداف

13- شيميلس بيكلي " مصر المقاصة" برصيد 3 أهداف

14- مروان حمدي " مصر المقاصة" برصيد 3 أهداف

15- عمرو جمال " طلائع الجيش " برصيد 3 أهداف

16- شريف دابو "سيراميكا كليوباترا" برصيد 3 أهداف

17- شادي حسين " سيراميكا كليوباترا" برصيد 3 أهداف

18- فادي فريد "البنك الأهلي " برصيد 3 أهداف

19- أحمد الشيخ "غزل المحلة" برصيد 3 أهداف