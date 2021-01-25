نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن حلمه في ضم ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي باريس سان جيرمان في ضم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، الصيف المقبل، لكنه يواجه أزمة قد تعوق طموحاته، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

فقد ذكرت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن النادي الفرنسي قدم تقريرًا للمديرية الوطنية للرقابة الإدارية، يتضمن خسائر محتملة تصل إلى 204 ملايين يورو، في الموسم الجاري، أكثر من الماضي بنسبة 60%، وذلك بسبب أزمة كورونا.

وتابعت "ليكيب" أن هذه الورطة، ستدفع سان جيرمان لخفض التكاليف، وبيع بعض لاعبيه، ورغم أنه يخطط لتجديد عقدي نجميه، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، بالإضافة لضم ميسي، إلا أن الخسائر المتوقعة ستؤثر على خططه.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي مع البارسا، بنهاية الموسم الجاري، لكن تحمل راتبه، في ظل الصعوبات المالية الحالية، سيكون عسيرا على "بي إس جي"، وفقا لصحيفة "ليكيب".