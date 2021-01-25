الرياضة

الكشف عن مدرب تشيلسي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية فرنسية أنه من المتوقع أن تشيلسي الإنجليزي سيقوم بالتعاقد مع أحد المديرين الفنيين السابقين في الدوري الفرنسي ليحل بديلاً للإنجليزي فرانك لامبارد الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية إلى أن تشيلسي قرر إقالة لامبارد الذي يخوض موسمه الثاني كمدير فني للبلوز بعد أن استاءت إدارة النادي اللندني من النتائج المخيبة للفريق على الرغم من الصفقات الكبيرة التي عقدها قبل بداية الموسم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن شبكة مونتي كارلو الفرنسية أن مسئولي تشيلسي قرروا التعاقد مع الألماني توماس توخيل ليكون بديلاً للامبارد.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن توخيل كان قد تمت إقالته من منصبه كمدير فني لباريس سان جيرمان قبل أسابيع وتم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بديلاً له.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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