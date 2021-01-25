نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات كأس العالم للأندية 2021م وتردد القنوات الناقلة للمباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباريات كأس العالم للأندية 2021م ، من أكثر ما تم البحث عنه في الساعات الأخيرة، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاته المختلفة، خاصة بعد الإفصاح عن نتيجة قرعة كأس العالم للأندية عام 2021م، والتي تم من خلالها الإعلان عن المواجهات القوية بين أكبر الأندية العربية والأجنبية المختلفة، والجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للأندية سوف تقام على أراضي دولة قطر، في خلال شهر فبراير القادم لعام 2021م، وسوف يتم نقل المباريات مباشرة عبر قنوات الكأس القطرية، وقنوات بي إن سبورت، وعبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، ولمشاهدتها من منزلك كل ما عليك أن تقوم بضبط تردد القنوات المشار إليها، والاستمتاع بأقوى المواجهات بمباريات كأس العالم للأندية 2021م.

موعد مباريات كأس العالم للأندية 2021م

والجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم للأندية 2021م، تمت في سويسرا في مدينة زيوريخ، وقد تم الإعلان بعدها عن المواجهات القوية بين الأندية الكبرى، من خلال جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021م، والذي تم تقسيم مواعيده خلال الفترة من الرابع من فبراير 2021م، وحتى 11 من فبراير 2021م، وسوف تكون المباراة الافتتاحية من نصيب النادي الأهلي بطل أبطال أفريقيا، مع نادي الدحيل القطري، وسوف يتأهل النادي الفائز ليواجه بطل دوري أبطال أوروبا، نادي بايرن ميونيخ، وسيواجه بالربع النهائي من المونديال 2021 لكأس العالم للأندية، بطل دوري أبطال آسيا، نادي أولسان هيونداي، مع بطل الكونكاكاف تيجريس، والفائز سوف يتأهل لمواجهة نادي سانتوس البرازيلي، صاحب لقب الليبرتادوريس.

جدول مواعيد مباريات كاس العالم للأندية 2021م

مباريات دور ربع النهائي يوم 4 فبراير .. تيجريس أونال المكسيكي × أولسان الكوري الجنوبي .. الساعة 4 مساء.يوم 4 فبراير .. النادي الأهلي × نادي الدحيل القطري .. الساعة السابعة والنصف مساء. مباراة تحديد المركز الخامس الخاسر من لقاء (أونال مع أولسان) × الخاسر من لقاء (الأهلي مع الدحيل)

يوم 7 فبراير الساعة الخامسة بملعب أحمد بن علي مباريات نصف النهائي يوم 7 فبراير 2021م بالميراس أو سانتوس (ضد) الفائز من لقاء (أونال مع أولسان).. الساعة 8، بملعب (المدينة التعليمية). يوم 8 فبراير 2021م بايرن ميونخ (ضد) الفائز من لقاء (الأهلي مع الدحيل).. الساعة 8، بملعب (أحمد بن علي). مباراة تحديد المركز الثالث يوم 11 فبراير2021م .. على ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة 5 مساء. المباراة انهائية يوم 11 فبراير2021م .. على ملعب “المدينة التعليمية” في تمام الساعة 8 مساء.

ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2021م

وكما ذكرنا سابقًا أن كل ما عليك القيام بضبط ترددات القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2021 التي سيتم نقل المباريات من خلالها، والاستمتاع بمشاهدة المباريات من منزلك، وترددات القنوات كالتالي:

ضبط تردد قناة تي في سبورت البولندي، من خلال القمر الصناعي هوت بيرد، عند التردد 10834، وبمعامل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

ضبط تردد قناة بي إن تي البلغارية، من خلال القمر الصناعي هيلاس سات، عند التردد 12565، وبمعامل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900.

ضبط تردد قناة الكأس الرياضية الناقلة لكأس العالم للأندية 2021، من خلال القمر الصناعي نايل سات، عند التردد 11919، بالاستقطاب الأفقي، وبمعدل الترميز 27500.

ضبط تردد قناة ميدياست الإيطالية، من خلال القمر الصناعي هوت بيرد، من خلال التردد 11432، وبمعامل الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

استعدادات دولة قطر لاستقبال الحدث الكروي 2021م

وقد تزامن الاعلان عن جدول امابريات عقب انتهاء سباقات كأس السعودية العالمي رسميًا بالزي الوطني، وقد أعربت دولة قطر أنها على أتم استعداد، لاستقبال الحدث الكروي الهام كأس العالم للأندية2021م، مع الأخذ في الاعتبار مستجدات الجائحة التي يمر بها العالم، وقد أوضحت ذلك من خلال التالي: