تونس تهزم أنجولا.. وتواجه النمسا على لقب كأس الرئيس

فاز منتخب تونس على نظيره الأنجولي بنتيجة 34 - 29، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لكأس الرئيس للمجموعة الأولى لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، والتي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم "نسور قرطاج" بنتيجة 14 - 13، قبل أن يزيدوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.



بهذه النتيجة رفعت تونس رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد المنتخب الأنجولي عند نقطتين يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة.



وحصد محمد أمين درمول لاعب المنتخب التونسي على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 5 أهداف في المباراة.



وتلعب تونس على المركز 25 أمام منتخب النمسا متصدر ترتيب المجموعة الثانية، فيما يلعب المنتخب الأنجولي مع نظيره المغربي لتحديد المركزين التاسع والعشرين والثلاثين.



ويقام لقاء تحديد المركزين الـ 25 والـ 26 يوم الأربعاء المقبل بصالة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما تقام مباراة تحديد المركزين التاسع والعشرين والثلاثين على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.