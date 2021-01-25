فكري صالح يلقي محاضرة في ورشة عمل بالشارقة عن إعداد حراس المرمى..صور

تقام ورشه عمل لـ مدربي حراس المرمي يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري في نادي الشارقة بالامارات بمشاركة اكثر من 70 مدرب ويمثل مصر بها فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق.

وسيقوم فكري صالح بـ تقديم محاضرة عن إعداد حارس المرمى من المراحل السنية حتى الفريق الأول.

ووجه حسن إسماعيل مشرف مدربي حراس المرمى بنادي الشارقة، الشكر لإدارة النادي على دعم الفكرة وتوفير نجاح تطبيقها، خصوصًا أنها تسهم في الارتقاء بالعملية التدريبية للحراس