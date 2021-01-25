حسام غالي يهنئ محمد هاني بعيد ميلاده

هنأ حسام غالي لاعب النادي الاهلي السابق عضو مجلس النواب ، صديقة محمد هاني لاعب النادي الاهلي بعيد ميلاده. ونشر حسام غالي عبر خاصية استوري رحسابة بإنستجرام صورة مع محمد هاني وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا حبيبي". يذكر أن النادي الأهلي حرص على الاحتفال بـ عيد ميلاد محمد هاني نجم الفريق، متمنيا له السعادة والتوفيق. ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على انستجرام صورة لمحمد هاني وعلقت قائلة "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمد هاني نتمني لك عيد ميلاد سعيد".

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