مونديال اليد.. الماتادور الإسباني يكتسح المنتخب المجري ويتأهلان للدور ربع نهائي

اكتسح الماتادور الأسباني نظيره المجري بنتيجة 36- 28 وتصدرت أسبانيا بطلة أوروبا المجموعة برصيد 9 نقاط ، وانطلقت المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ،ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد .

وبعد تصدر أسبانيا سيواجه المنتخب النرويجي فيما يلاقي المنتخب المجري نظيره الفرنسي .



وجاءت أحداث الشوط الأول مفاجىء لكل التوقعات وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز على نظيره المجري بنتيجة 21-14، وظهر القوة والندية على الماتدور الإسباني وأداء ملفت للنظر بعكس المنتخب المجري.



فيما جاءت أحداث الشوط الثاني أكثر قوة وإثار وحافظت أسبانيا على الفارق بينها وبين المجر وتصبح النتيجة 30-19 حتى الدقيقة 51، ويطلق الحكم صافرته معلنا فوز أسبانيا بـ 36 – 28 .



وحصل حارس مرمى المنتخب الإسباني على رجل المباراة .



وارتفع رصيد أسبانيا إلى تسع نقاط ويتصدر المجموعة فيما ظلت المجر عند ثمان نقاط بفارق نقطة أمام إسبانيا .



وانتهى صراع التأهل إلى دور الثمانية بين منتخبات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقام حاليًا في مصر، بتأهل منتخبا المجر وإسبانيا .



ونجح منتخب المجر في الفوز على نظيره البولندي بنتيجة 30-26 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، بينما سبق لإسبانيا أن تفوقت على أوروجواي في وقت سابق، بنتيجة 38-23.