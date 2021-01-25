رجال طائرة الأهلي يفوز على هليوليدو في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوليدو، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، الذي نجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-12 و25 -14 و25-11، ليحقق الفريق الفوز بثلاثية ويواصل عروضه القوية في البطولة.
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