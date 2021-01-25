قطر تهزم الأرجنتين 26 - 25 في مونديال اليد وتنتظر هدية الدنمارك للصعود إلى دور الـ 8

حقق المنتخب القطري فوزا ثمينا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 26 - 25 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليا.
انتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بنتيجة 13-12 ، ولكن المنتخب القطري نجح في العودة في الشوط الثاني وقلب النتيجة لصالحه في اللحظات الأخيرة التي شهدت قمة الإثارة والمتعة لتنتهي المباراة بفوز قطر 26-25 .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب القطري إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب الدنماركي متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، وينتظر منتخب قطر نتيجة مواجهة الدنمارك أمام كرواتيا، على أمل خسارة الأخير لضمان التأهل لدور الثمانية من بطولة العالم.
وفي هذه المجموعة، ضمن منتخب الدنمارك التأهل كأول عن المجموعة ليواجه منتخب مصر ثاني مجموعته بعد السويد في دور الثمانية من البطولة، ويتبقى بطاقة واحدة تتنافس عليها 3 منتخبات.
وسيلعب في نفس الجولة بنفس المجموعة منتخب كرواتيا أمام الدنمارك آملًا في تحقيق الفوز بعد تعثر الأرجنتين أمام قطر لضمان التأهل.
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