عبدالرحمن مجدي يغيب عن مواجهة بيراميدز بعد تجديد الإصابة

يخضع عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للأشعة لتحديد مدة غيابه، بعد أن تجددت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة بالدوري التي انتهت بنتيجة 3 - 3.

وخضع اللاعب اليوم لتدريبات تأهيلية، وشعر اللاعب بآلام فى العضلة الأمامية تحت إشراف أيمن عوض الله طبيب الفريق.



وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للإسماعيلي، أن إصابة عبدالرحمن مجدي تتسبب في غيابه فترة جديدة عن الإسماعيلي، وبالتالي سيغيب عن مواجهة الفريق أمام بيراميدز السبت المقبل في الدوري.