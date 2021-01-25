حارس الزمالك يُكذب وكيل لاعبين: لم أرفض العودة للإسماعيلي

كذَّب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد شيحة وكيل اللاعبين، بشأن المعلومات التي صرح بها حول رفض عودته إلى الإسماعيلي.

ونشر عواد صورة من تصريحات محمد شيحة التي قال فيها إن الحارس رفض العودة للإسماعيلي رغم موافقة إبراهيم عثمان رئيس الدراويش.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين: "محصلش، الإسماعيلي صاحب فضل عليا بعد ربنا".

يُذكر أن عواد (28 عاما)، الذي انتقل للزمالك بأكثر من 30 مليون جنيه، لا يشارك في ظل الاعتماد على زميله محمد أبو جبل بشكل أساسي.