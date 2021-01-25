ربنا مضيعش تعبنا وطموحنا لم يتوقف.. هشام نصر: تهنئة الرئيس السيسى لمنتخب اليد وسام على صدورنا

وعن المباراة أمام سلوفينيا قال إنها جاءت عصيبة وشهدت قتالا حتي النهاية من منتخبين كبار امتعوا العالم، ومنحونا وجبة دسمة فى فنون كرة اليد واستطاع منتخبنا إقصاء منتخب اعتبره منتخب نجوم العالم لأن كل لاعبيه محترفين في أكبر أندية أوروبا وأعظمها، إلا أن عزيمة منتخبنا وقوته بمستواه الراقي جعلته الأجدر بالتأهل.
وأضاف ما تحقق إنجاز، ويكفي أن البطولة الحالية زاد عدد منتخباتها إلى 32 دولة ومنتخبنا كرر إنجاز بطولة العالم الأخيرة ودخل بين الثمانية الكبار مجددا لنؤكد علي تفوقنا ومازال لنا آمال وتنتظرنا مواجهة مع بطل العالم الدنمارك.
وعن حالته عندما تأخر منتخبنا في الشوط الأول بفارق 4 أهداف، قال بداية المباراة لم تكن موفقة نتيجة الضغط الهائل الذي تحمله اللاعبون ونتج عنه توتر وتسرع، قبل أن يستطيع المنتخب تدارك أخطائه بين الشوطين وقاتل في الشوط الثاني حتي انتهت المباراة بالتعادل وكنا اقرب للفوز ومستوانا أفضل والمنتخب السلوفيني هو من تعادل معنا في نهاية المباراة بعد تقدمنا عليه مع نهاية الشوط الثاني ورأينا منتخبات كبيرة تودع البطولة مثل ألمانيا وروسيا.
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