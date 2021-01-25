5 شروط.. ننشر نتائج الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز والأهلي غدا

أولا- تحديد عدد ٢٥ فردا فقط يمثلون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكلا الناديين طبقا لكشف معد مسبق من جانب كل ناد.
٢- أعضاء المركز الإعلامي بكلا الناديين.
٣- بالنسبة للصحفيين والإعلاميين سيكون دخولهم لملعب الدفاع الجوي من خلال التصريح الصحفي الصادر من اتحاد الكرة المصري لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ وبحد أقصى ١٦ مصورا داخل أرض الملعب و٤٠ صحفيا طبقا للسعة الرسمية الخاصة بمقصورة الإعلام باستاد الدفاع الجوي.
٤- تتولى وزارة الداخلية والشركة الأفريقية للأمن مسئولية تأمين المباراة قبل وأثناء وبعد المباراة.
٥- تم الاتفاق كذلك على فتح الأبواب لمسئولي الناديين والإعلاميين بداية من السادسة مساء.
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