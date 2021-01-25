نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن رغبة تشيلسي للتعاقد مع نجم برشلونة في الصيف المقبل، ليدخل بذلك في صراع ناري مع عدد من كبار أوروبا حول الصفقة.

ويعاني تشيلسي من تذبذب في المستوى هذا الموسم، لدرجة أنه يحتل المركز التاسع في البريميرليج، رغم الصفقات الكبيرة التي أبرمها في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشيلسي يخطط لاستقدام الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، خلال المرحلة المقبلة، ويرتبط ديمبلي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2022، وفي حال رفضه تجديد عقده أو عدم تقديم ما يستحق عليه البقاء في البارسا، سيضطر النادي لبيعه في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي سينافس مانشستر يونايتد على ديمبلي، علما بأن تقارير عديدة أكدت أن يوفنتوس وبايرن ميونخ يراقبان وضع اللاعب الفرنسي في النادي الكتالوني للانقضاض عليه في الصيف المقبل حال قرر البارسا بيعه.

ويذكر أن نادي تشيلسي أعلن رسميًا، منذ ساعات قليلة، إقالة مدربه فرانك لامبارد، بسبب سوء النتائج، وسط أنباء تفيد باقتراب توماس توخيل، من قيادة الفريق.