نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في صدام حاد خلال الساعات الماضية ضد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، بسبب قلة المشاركات.

وانتقد محمود علاء مدافع الفريق الأبيض فكرة تواجده على دكة البدلاء خلال المباريات، مؤكدًا على أحقيته في العودة للتشكيل الأساسي.

وطالب علاء إدارة ناديه بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حال استمراره خارج التشكيل الأساسي، خاصةً أنه يمتلك عدة عروض خارجية.

ويمتلك مدافع الزمالك، عرضًا من جانب أهلي جدة السعودي للرحيل على سبيل الإعارة وتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.