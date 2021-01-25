نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد مواعيد بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات من بطولات الأندية الآسيوية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) لعام 2021، بنظام التجمع.

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قد استأنف منافسات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استضافت منافسات الغرب والشرق للمسابقة التي توج بها فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وذكر الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين، أن منافسات دوري أبطال آسيا ستقام بنظام التجمع في منطقتي غرب وشرق القارة، في حين تقام منافسات بطولة كأس الاتحاد بالمناطق الجغرافية الخمس للقارة.

وأضاف الاتحاد أنه قرر إقامة منافسات دور المجموعات لغرب آسيا في الفترة من 14 وحتى 30 أبريل المقبل، فيما تقام منافسات الشرق في الفترة من 21 من الشهر ذاته وحتى السابع من مايو المقبل.

وتنطلق منافسات دور الستة عشر من دوري الأبطال في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام منافسات دور الثمانية في الفترة من 27 وحتى 29 من الشهر ذاته، بحيث يتم إقامة منافسات كلا الدورين بنظام المباراة الواحدة).

وذكر الاتحاد الآسيوي أن منافسات الدور قبل النهائي ستقام في الفترة من 19 و20 وحتى 26 و 27 من أكتوبر المقبل، بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب يومي 21 و27 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن منافسات كأس الاتحاد ستنطلق في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتبارا من 14 مايو المقبل، فيما تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو المقبل، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 يونيو، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتابع الاتحاد الآسيوي أن ذهاب قبل نهائي منطقة الغرب سيتم إقامته يومي 13 و14 أيلول / سبتمبر المقببل، على أن تقام مباراة الإياب بعد ذلك بإسبوعين، فيما يقام نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يومي العاشر و11 من أغسطس.

ويقام نهائي مناطق الجنوب والوسط والشرق من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و25 أغسطس المقبل، في حين يقام نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يوم 25 من الشهر ذاته، ونهائي منطقة الغرب من جولتين يومي 20 أكتوبر المقبل والثالث من نوفمبر المقبل.

أما فيما يتعلق بقبل نهائي المناطق فيقام من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 14-15 و28-29 سبتمبر، على أن يقام الدور النهائي يومي 20 أكتوبر و الثالث من تنوفمبر.

واختتم الاتحاد الآسيوي بيانه بأن المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي ستقام يوم 26 نوفمبر المقبل.