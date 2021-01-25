نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، جسلة سريعة مع لاعبي الزمالك، وحرص على تحفيزهم، خلال جلسة سريعة جمعته بهم قبل بداية مران اليوم الإثنين.

وأكد باتشيكو للاعبي الزمالك، خلال الجلسة على اهمية التركيز والتحلي بالثقة معتبرا أنهم الأفضل والأقوى ويجب أن يثبتوا ذلك عمليا من خلال العودة للانتصارات سريعا.

واستئانف الزمالك تدريباته بدون راحة عقب مباراة أسوان بسبب ضيق الوقت قبل المواجهة المقبلة.

ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة يوم الخميس المقبل في الأسبوع العاشر من الدوري، بعدما كان الفريق قد تعادل سلبيا مع أسوان في الجولة الماضية.