نشر موقع دوت الخليج العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:
تجددت مفاوضات مسؤولي نادي سانت اتيان الفرنسي مع اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية .
كذَّب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد شيحة وكيل اللاعبين، بشأن المعلومات التي صرح بها حول رفض عودته إلى الإسماعيلي.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم ينتظر عرضا من أحد الأندية السعودية.
وجه الإعلامي حازم إمام نجم نادي الزمالك والمنتخب السابق رسالة تحذير إلى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد من توقف استخدام تقنية الـفار في مباريات الدوري المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. تجدد المفاوضات بين سانت إيتيان ومصطفى محمد.. وعواد يكذب وكيل لاعبين.. وأوناجم على أبواب الرحيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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