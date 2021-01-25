أخبار النادي الأهلي .. قائمة وموعد مباراة بيراميدز .. بعثة مونديال الأندية وتوقيت السفر الى قطر

نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء ‏اليوم الاثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل، على متن طائرة ‏خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏



زار اليوم، علي أبو جريشة وعماد سليمان، رمزا كرة القدم بالنادي الأسماعيلي، النادي الأهلي والتقيا بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ من اجل الحصول على خدمات الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة على سبيل الإعارة.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن قائمة الفريق التي تواجه بيراميدز غدًا.

يستضيف ملعب الدفاع الجوي غدا، الثلاثاء، مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز تجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز فى مباراة منتظرة بين الفريقين.

أعلن النادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا، فيما سيتم إعادة مسحة أكرم توفيق.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.