قرار نهائى.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تقرر أن يترأس محمود الخطيب، رئيس الأهلي مع بعثة الفريق الأول للكرة التي تتوجه إلى قطر يوم الجمعة المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
واعتمد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه الذي أقيم اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تشكيل البعثة التي ستسافر إلى قطر.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.
وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال فبراير المقبل في قطر.
وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في سويسرا عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.
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