وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية أمس من أجل حصولهم على فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل بدء الاستعداد لملاقاة بيراميدز السبت المقبل لحساب منافسات مسابقة الدورى المحلى.
المران تطرق لتدريبات على التسليم والتسلم إضافة للضغط على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.
كما تناول المران علي تدريبات بدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.
واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل السعي جليا لإصلاح الأخطاء التى ظهرت خلال المباريات الأخيرة.
وعلى هامش المران، أدى عبد الرحمن مجدي جناح الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسماعيلي يستأنف تدريباته بقيادة العجوز استعدادا لـ بيراميدز في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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