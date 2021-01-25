تجدد المفاوضات بين سانت إيتيان والزمالك لضم مصطفى محمد

يأتي هذا لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأجرى مسؤولو النادي الفرنسي اتصالات مع مسؤولي نادي الزمالك لضم اللاعب بعدما سبق واغلق النادي الابيض المفاوضات من قبل بسبب تصريحات رئيس النادي الفرنسي.
وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة يعقد جلسة حاليا من أجل مناقشة الأمر وطلب زيادة المقابل المادي .
وهذا من أجل بيع اللاعب للفريق الفرنسي في الفترة الحالية في ظل رغبة المهاجم في الاحتراف.
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