الرياضة

تجدد المفاوضات بين سانت إيتيان والزمالك لضم مصطفى محمد

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تجددت مفاوضات مسؤولي نادي سانت اتيان الفرنسي مع اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية .

يأتي هذا لضم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأجرى مسؤولو النادي الفرنسي اتصالات مع مسؤولي نادي الزمالك لضم اللاعب بعدما سبق واغلق النادي الابيض المفاوضات من قبل بسبب تصريحات رئيس النادي الفرنسي.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة يعقد جلسة حاليا من أجل مناقشة الأمر وطلب زيادة المقابل المادي .

وهذا من أجل بيع اللاعب للفريق الفرنسي في الفترة الحالية في ظل رغبة المهاجم في الاحتراف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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