قطر تقهر الأرجنتين في كأس العالم لكرة اليد

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتا في انتظار نتيجة المواجهة الختامية بين الدنمارك وكرواتيا، ويحتاج العنابي لفوز الدنمارك من أجل حسم تأهله ومواجهة السويد في ربع النهائي.

بدأ منتخب الأرجنتين المباراة بطريقة مشابهة لما حققه أمام كرواتيا، وتقدم بفارق 6 أهداف لكن في نهاية مشابهة عاد الفريق القطري مع اقتراب نهاية الشوط الذي حسمته الأرجنتين بنتيجة 13-12 في النهاية.

وفي الشوط الثاني تفوق منتخب الأرجنتين مجددا بفارق 3 أهداف قبل أن يستفيق منتخب قطر وتصل المباراة لأخر 10 دقائق والنتيجة تعادل 21-21 قبل أن يحسم العنابي الأمور في النهاية.

وانحصرت بطاقة التأهل الثانية في المجموعة بين منتخبي قطر وكرواتيا، ولا تزال الأفضلية للعنابي لحين انتظار نتيجة المباراة الختامية.

وحصد فرانكيس مارزو لاعب منتخب قطر جائزة لاعب المباراة بعدما تألق وسجل 8 أهداف ليساهم في فوز فريقه المثير ورفع حظوظ الفريق في التأهل.