نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد تشكيل بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتمد خلال اجتماعه الذي عقد مساء ‏اليوم الاثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر يوم الجمعة المقبل، على متن طائرة ‏خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.‏

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل ‏القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.‏‎