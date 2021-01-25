نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يرفض التجديد مع الملكي.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الإثنين، عن سبب رفض لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، تجديد عقده مع الميرنجي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن رفض فاسكيز للتجديد، يعود إلى أمرين، الأول متعلق بالجانب المالي، والثاني مرتبط بموقف لا يسناه لإدارة ريال مدريد في الصيف الماضي.

ونوهت الصحيفة، إلى أن الإدارة عرضت على الثنائي راموس ومودريتش تجديد عقديهما، براتب أقل مما يتقاضيانه حاليًا، بينما عرضت على فاسكيز تقاضي راتبه (3.5 مليون يورو)، ومع ذلك رفض التجديد دون زيادة في راتبه.

ويرغب فاسكيز في الرد على موقف إدارة ريال مدريد في الصيف الماضي، عندما ضغطت عليه لقبول العرض المقدم إليه من قطر، حيث بذلت محاولات كبيرة لإجباره على الرحيل، رغم رغبته في الاستمرار.

وأضافت الصحيفة، أن فاسكيز يرغب في رد الصاع لإدارة ريال مدريد، والرحيل مجانًا في الصيف، ما لم يتم تقديره بالشكل الذي يستحقه، في ظل الموسم المميز الذي يقدمه

يذكر أن عقد فاسكيز مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، شأنه شأن سيرجيو راموس ولوكا مودريتش، ويرغب زين الدين زيدان، المدير الفني في الإبقاء عليه، وقدمت إدارة ريال مدريد عرضًا لفاسكيز خلال الأيام الماضي، يقضي باستمراره حتى صيف 2024، مع تقاضي راتبه الحالي، لكنه رفض.