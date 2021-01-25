نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يضغط على باتشيكو لضم مهاجم في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول مسؤولو نادي الزمالك في إقناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل التعاقد مع مهاجم قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

جاء سبب رغبة الزمالك في ضم مهاجم خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، بإيقاف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لمدة 4 مباريات.

حيث سيفقد الزمالك مصطفى محمد في أربع مباريات هامة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهى مولودية الجزائر وتونجيث السنغالى بالإضافة إلى مباراتي الترجى التونسي.

ومن المقرر أن يعقد أشرف قاسم، المشرف العام على الفريق، جلسة مع باتشيكو، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم الأمر بشكل نهائى بالتعاقد مع مهاجم، سواء محلى أو إفريقي.

ويسعى الزمالك لإنهاء التعاقد مع مهاجم، قبل إغلاق باب القيد الشتوي، يوم 31 من شهر يناير الجاري.