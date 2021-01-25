شعبين يلتقي فريق نادي شباب الجيل لكرة القدم

شعبين يلتقي فريق نادي شباب الجيل لكرة القدمالتقى رجل الأعمال الشيخ ابراهيم شعبين اليوم الاثنين في صنعاء بالفريق الأول بنادي شباب الجيل لكرة القدم المشارك في منافسات الملتقى الشتوي الرابع الذي ينظمه وحدة صنعاء.

وتعزيزاً للثقة في نفوس اللاعبين وبث الحماس لديهم ومن على المدرجات شارك شعبين فريق نادي شباب الجيل مباراته الأولى أمام فتح ذمار، لرفع الحماس والروح القتالية للاعبين.

وعبر شعبين في اللقاء عن سعادته العميقة بمشاركة نادي شباب الجيل في منافسات الملتقى الشتوي الرابع، لافتاً إلى أن فريق شباب الجيل ممثلاً وحيداً للكرة الساحلية.

وقدم رجل الأعمال الشيخ إبراهيم شعبين لبعثة الفريق مكافأة مالية تشجيعية وتعبيراً عن تقديره للفريق، مؤكداً أنه على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانبهم، متمنياً لهم التوفيق.

وقال شعبين في كلمته، إنه وفي ظل الظروف والحصار الظالم المفروض على بلادنا، إلى أن إدارة شباب الجيل حافظت على اسم النادي في مختلف المحافل الرياضية.

من جهته قدم الأستاذ عمر عبدالعزيز المسؤول المالي لنادي شباب الجيل الشكر الكبير لرجل الأعمال الشيخ إبراهيم شعبين على دعمه السخي وحضوره المتميز إلى جانب الفريق والذي سيكون له أثر إيجابي في نفوس اللاعبين وإعطائهم مزيداً من الحماس.

هذا وشارك شباب الجيل في الملتقى الشتوي الرابع الذي ينظمه نادي وحدة صنعاء للمرة الأولى بعد توقف لأكثر من 6 سنوات، كما أوقعت القرعة الفريق في المجموعة الأولى أمام نادي فتح ذمار.