مونديال اليد.. الدنمارك تبدد آمال كرواتيا بـ 12 هدفا

وحقق المنتخب الدنماركي حامل اللقب انتصاره السادس على التوالي ليبدد آمال نظيره الكرواتي في بلوغ دور الثمانية للبطولة.
وشهد الشوط الأول من المباراة ندية كبيرة من لاعبي المنتخبين، ومحاولات توسيع فارق الأهداف في اللقاء الذي أقيم على صالة إستاد القاهرة الدولي، وفي الشوط الثاني اكتسح منتخب الدنمارك نظيره الكرواتي ووسع الفارق إلى 12 هدفا، وتنتهى المباراة بنتيجة بنتيجة ( 38 - 26) .
وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.
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