إصابة مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، إصابة ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه إصابة ناتشو بفيروس كورونا المستجد. وسيخضع ناتشو للعزل الطبي لمدة تصل لـ 14 يومًا حتى تماثله للشفاء تمامًا من المرض. يذكر أن نادي ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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