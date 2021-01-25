أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي الغد، الثلاثاء، فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وضمت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

مباراة بيراميدز والأهلي

جهاد جريشة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق وحكما رابعا عبدالعزيز السيد وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده مصطفى الشهدى.

مباراة المقاولون العرب وسموحة

محمد الصباحي حكما للساحة ويساعده الثنائى تحسين ابو السادات وأيمن دعبس وحكما رابعا عبدالرحمن محمد وحكما للفيديو محمود دسوقي ومساعده وعمرو رمضان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. تعرف عليهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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