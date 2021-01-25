وقال هنريكسن في تصريحات للقناة الثانية الدنماركية:" ما قالته بعثة المنتخب السلوفيني عند تسممهم بسبب الطعام في فندق الإقامة غير صحيح."
وأضاف:" أريد أن أبرئ الفندق من التهمة التي وجهها إليه المنتخب السلوفيني، لدينا صور للبعثة وهي تطلب البيتزا من الخارج، لذا فأنهم لم يأخذوا حذرهم."
وكانت بعثة المنتخب السلوفيني قد اتهمت مصر بسوء التنظيم بعد تسمم 12 لاعبًا من صفوفهم قبل مواجهاتهم أمام فراعنة اليد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الدنماركي يكذب ادعاءات منتخب سلوفينيا لليد حول تسمم لاعبيهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.