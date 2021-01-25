نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد نادي سموحة في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، وذلك على تحويل رئيس النادي محمد فرج عامر إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال النادي السكندري في بيانه أنه يحترم جميع الأشخاص في منظومة الكرة المصرية نافيا جملة (التحكيم الفاجر) التي نُسبت له عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز.

ورفض سموحة التفريط في حقوق النادي وفريق الكرة "الذي تعرض للظلم في مباراة بيراميدز بعد إلغاء هدف صحيح" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "المهازل التي حدثت في تلك المباراة من عُطل في تقنية الفيديو الفار، وما تردد عن عدم التعاقد مع (تقنية) خط المرمى ووجود 3 كاميرات لا تعمل أمر يضر بسمعة الكرة المصرية".

وانهي سموحة بيانه بأنه يدافع عن حقوقه "مثلما حدث من الأندية الكبرى: الأهلي والزمالك والإسماعيلي التي أصدرت بيانات شديدة اللهجة ولم يتم إحالة أي مسؤول منهم للجنة الانضباط مثلما حدث مع رئيس سموحة فرج عامر".