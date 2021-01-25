الرياضة

بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة -  

احتفل لاعبو فريق الكرة بنادي بيراميدز بعيد ميلاد النجم رمضان صبحي على هامش المران الأخير للفريق بملعب استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المحدد لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد النجم الذي أتم عامه ٢٤ وسط أجواء من التفاؤل والود، والتقطوا الصور التذكارية.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز على حضور المران الأخير للفريق بملعب الدفاع الجوي لتحفيز اللاعبين قبل المباراة الهامة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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