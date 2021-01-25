نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تمديد عقد أليو ديانج، لاعبي وسط الفريق الأول لكرة ‏القدم، لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.

جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب، رئيس النادي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة، أن إدارة المارد حرصت على تعديل عقد ديانج وتمديده بعد تألق اللاعب بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يحصل على 450 الف دولار في الموسم.

وحسب المصدر، فإن اللاعب المالي بعد تمديد عقه سيحصل على 600 ألف دولار

في الموسم الثاني 700 الف دولار، والموسم الثالث 800 الف، على أن يحصل في الرابع على 900 الف دولار، أما في الموسم الخامس فسيحصل على مليون دولار.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز اليوم على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.