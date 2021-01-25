نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يبدأ التفكير في مرحلة ما بعد لامبارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طوى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رسميا صفحة مدربه فرانك لامبارد الاثنين بسبب سوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه، في حين تميل الكفة الى تعيين الالماني توماس توخل بدلا منه.

ودفع لامبارد ثمن النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه هذا الموسم وخسارته لست مباريات في 19 مباراة خاضها حتى الان في الدوري وتواجده حاليا في المركز التاسع بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وقال مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش معللا الخطوة التي قام بها ناديه "كان قرارا صعبا جدا للنادي، خصوصا لأني اتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأكن له احتراما كبيرا".

واضاف "يملك الشخص (لامبارد) درجة عالية من النزاهة واخلاقيات كبيرة في العمل، لكن في المقابل نعتقد بأنه في ظل الظروف الحالية من الافضل تغيير المدرب من اجل تحسين النتائج والعروض خلال الموسم الحالي".

وتابع "نيابة عن النادي، مجلس الادارة وعني شخصيا اود توجيه الشكر الى فرانك الذي قام بعمل رائع على رأس الجهاز الفني واتمنى له النجاح في المستقبل".

ونوّه مالك النادي بمسيرة لامبارد كلاعب في صفوف نادي غرب لندن بقوله "انه ايقونة هامة في تاريخ هذا النادي العظيم ومكانته محفوظة فيه. سيظل مصدر ترحيب دائم في ستامفورد بريدج (ملعب تشيلسي)".

-توخيل مرشح بارز-

ورشح أكثر من مصدر مطلع تولي المدرب الالماني توماس توخيل تدريب تشيلسي، لا سيما بانه حرّ بعد اقالته من تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي الشهر الماضي.

وتتمثل ابرز تحديات المدرب الجديد في مساعدة الفريق على احتلال احد المراكز الاربعة الاولى في الترتيب للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بالاضافة إلى تخطي أتلتيكو مدريد الاسباني العنيد في ثمن نهائي المسابقة القارية، عندما يتواجه الفريقان ذهابا في 23 فبراير المقبل ثم ايابا في مارس.

وكان الصحفي مات لو في "دايلي تيليجراف" اول من اورد خبر اقالة لامبارد في حسابه على تويتر مشيرا الى ان ادارة النادي طلبت من اللاعبين عدم التوجه الى مقر التدريبات صباح اليوم بل بعد الظهر في الوقت الذي تجري الادارة مباحثات مع المدرب.

وانتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة الاسباني ومنتخب انجلترا السابق جاري لينيكر الذي يعمل معلقا في هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" قرار تشيلسي قبل ان يصدر رسميا بقوله "أمر سخيف (اقالة لامبارد) بعد اول سلسلة سلبية له".

واضاف "من الطبيعي ان يحتاج المدرب الى مزيد من الوقت لا سيما مع التعاقدات الجديدة التي اجراها النادي خلال الصيف. الصبر سمة نادرة في الرياضة. لن يتعلموا"