القيعي يكشف كواليس حوار الخطيب مع علي أبو جريشة حول دعم الإسماعيلي

كشف عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن كواليس المكالمة الهاتفية التي جمعت بين علي أبو جريشة، الذي يعمل بشكل ودي في الإسماعيلي، مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.
وتواجد علي أبو جريشة في مقر الأهلي اليوم الإثنين وعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأحمر للاستفسار حول إمكانية ضم رامي ربيعة مدافع الفريق وبعض اللاعبين الشباب لدعم صفوف الإسماعيلي.
وقال القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة "الأهلي": "علي أبو جريشة تواصل معي لضم بعض اللاعبين من الأهلي، فطلبت منه الانتظار حتى أتحدث مع الخطيب قبل الرد عليه".
وأضاف: "أبلغت علي أبو جريشة أن محمود الخطيب ينتظر أن يتصل به، ثم عاد لي بعد نصف ساعة وقال إن المكالمة كانت رائعة، وتمت مناقشة العديد من التفاصيل وطرح بعض الترشيحات خلالها".
وأتم: "الخطيب قال لعلي أبو جريشة (أي لاعب في الأهلي ستتمكن من إقناعه باللعب للإسماعيلي سأوافق عليه، وسأرشح لك بعض اللاعبين الصاعدين المميزين من أجل الانضمام للإسماعيلي)".
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