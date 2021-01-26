مونديال اليد .. إميل ياكوبسن رجل مباراة الدنمارك وكرواتيا

حصل إميل ياكوبسن لاعب المنتخب الدنماركي لكرة اليد على لقب رجل مباراة الدنمارك وكرواتيا، فى ظل تألقه مع منتخب بلاده وتسجيله 8 أهداف، في اللقاء الذي أقيم على صالة استاد القاهرة.

وفاز منتخب الدنمارك على نظيره الكرواتي بنتيجة 28-26، في إطار آخر مواجهات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.



وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17-15، لصالح المنتخب الدنماركي فى شوط شهد تفوق كرواتيا في بداية اللقاء قبل أن تسيطر الندية على الفريقين، قبل أن يشهد المنتخب الدنماركي صحوة قوية منذ الدقيقة التاسعة عشر وينجح في أن يصل بفارق الأهداف وصول فارق الأهداف إلى هدفين لصالحه حتى انتهاء الشوط .



وشهد الشوط الثاني تألقا ملحوظا للمنتخب الدنماركي الذي أظهر خطورته من نهاية الشوط الأول حتى وصل فارق الأهداف إلى 10 فى العشر دقائق الثانية من عمر الشوط الثانى قبل أو تتسع فجوة الأهداف فى العشر دقائق الأخيرة وسط محاولات بتقلبها من الجانب الكرواتي لينتهي اللقاء بفارق 12 هدف لصالح الدنمارك .



وارتفع رصيد المنتخب الدنمارك إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويقابل منتخب مصر في ربع النهائي الأربعاء المقبل، بينما ظل المنتخب الكرواتي بـ5 نقاط وتحتل المركز الرابع في المجموعة، فيما تتأهل قطر إلى دور الثمانية وتواجه إسبانيا في ربع النهائي.



وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.