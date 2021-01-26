اتحاد كرة اليد: سبب تسمم لاعبي سلوفينيا تناولهم طعاما من خارج الفندق

أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أن الاتحاد الدنماركي كان شاهدا على أن منتخب سلوفينيا قام بشراء طعام من خارج فندق الإقامة.
وقال نصر فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten" : "لا توجد شكوي رسمية بشان ادعاءات منتخب سلوفينيا وقدموا مباراة قوية للغاية أمام منتخب مصر فكيف يكونوا قد تسمموا؟"
واضاف: "الدنمارك يضم افضل لاعبي العالم وأتمني أن يدخل لاعبو المنتخب الوطني اللقاء بدون ضغط عصبي وفى النهاية المباراة ساعة وأتمني أن نتخطي هذه العقبة".
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