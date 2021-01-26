فرج عامر: لم أهاجم التحكيم.. وصرحت فقط بتعرض سموحة للظلم أمام بيراميدز

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه لم يتلقَ إخطارا من اتحاد الكرة بخصوص إحالته للجنة الانضباط؛ بسبب هجومه على التحكيم.

وقال "عامر"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، "لم أنتقد التحكيم، صرحت فقط بأن فريق سموحة تعرض لظلم كبير أمام بيراميدز، وتحدثت عن مصلحة الكرة المصرية".

وأضاف "تعرضنا لظلم واضح خلال مباراة بيراميدز، ولم يصلني إخطار رسمي من لجنة الانضباط".