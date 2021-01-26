أبو جريشة: أشكر الخطيب على تفهمه مشكلة الإسماعيلي ودعمه للفريق

أبدى علي أبو جريشة، النجم التاريخي للإسماعيلي والذي يعمل بشكل غير رسمي في النادي، عن سعادته بالزيارة التي قام بها إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي يشعر بمشكلة الدراويش.
وقال أبو جريشة، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "تربطنا علاقة جيدة بالنادي الأهلي ويجمعنا كل ود وخير مع نجوم الأهلي والنادي على مر السنين، وستكون ممتدة إن شاء الله".
وأضاف: "أوجه شكري إلى محمود الخطيب ومجلس إدارته على تعاونهم، لدينا أمل في مساعدة النادي في بعض الأمور التي طلبناها، وسيتم حسم الأمور خلال 48 ساعة، مع العلم أنه حدث نفس الشيء مع الزمالك".
وأكمل: "تربطنا علاقة جيدة مع محمود الخطيب وأعضاء المجلس ومسؤولي النادي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وهناك تجاوب في مساعدتنا لأنهم يشعرون بمشكلة النادي، حيث رحَّبوا ببعض الأمور من أجل الإسماعيلي".
وأتم أبو جريشة قائلا: "لمست من ناديي الأهلي والزمالك خلال زيارتي للناديين روحا جميلة، الكل متعاطف ويريد مساندة الإسماعيلي وعودته إلى سابق عهده، كنت سعيدا للغاية بالزيارتين وهذا هو دور الأندية الكبيرة".
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