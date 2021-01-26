كشري: مباراة الأهلي وبيراميدز "حساسة"

أكد أحمد كشري نجم الأهلى السابق إنه يجب على الفريق الأحمر أن لا يعطي مباراة بيراميدز أكبر من حجمها فهي فى النهاية مجرد ثلاث نقاط.
وقال كشري فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المباراة حساسة للغاية بين الفريقين لأن أفضل العناصر فى بيراميدز كانوا نجوم النادي الأهلي وهذا يجعل اللقاء مثيرا للغاية".
وأضاف: "اللعب فى النادي الأهلي غير بسبب الجماهير وبدليل أن معظم اللاعبين الذين يرحلون عن الفريق الأحمر لا يقدمون أداء جيدا مع أنديتهم الأخري".
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي مساء الثلاثاء.
المُباراة هي الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية، مواجهة الدحيل القطري في الافتتاح يوم 4 فبراير المُقبل.
وشهدت القائمة عودة الحارس محمد الشناوي بعد انتهاء فترة إيقافه لمباراة واحدة أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، كما عاد المدافع المغربي بدر بانون للقائمة من جديد، وشهدت القائمة غياب أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمود وحيد.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.
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