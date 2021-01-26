توتنهام يفوز على وايكومب 4-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق توتنهام لدور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على وايكومب واندرز بأربعة أهداف مقابل هدف، في الدور الرابع. افتتح فريد أونيدينما التسجيل لـ وايكومب في الدقيقة 25، لكن جاريث بيل عادل النتيجة لـ توتنهام في الدقيقة 45. وأحرز هاري وينكس الهدف الثاني لـ توتنهام في الدقيقة 86، أعقبه ندومبلي بهدفين في الدقيقتين 87، 93. وكان نادي مانشستر يونايتد أقصى ليفربول من الدور الرابع للبطولة بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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