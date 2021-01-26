نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "الفجر الرياضي" جدول مباريات اليوم الثلاثلاء الموافق السادس والعشرين من يناير والذي يشهد العديد من المباريات المهمة على مستوي كافة البطولات سواء العربية أو العالمية.

وإليكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26-1-2021:

الدوري المصري:

المقاولون العرب - سموحة 5 مساءا

بيراميدز - الأهلي 7:30مساءا

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل - ليدز 8 مساءا

وست بروميتش - مانشستر سيتي 10:15 مساءا

ساوثهامبتون - أرسنال 10:15 مساءا

كأس إيطاليا:

ميلان - إنتر ميلان 9:45 مساءا

كأس الاتحاد الإنجليزي:

بورنموث - كراولي تاون 9 مساءا

الدوري التونسي:

الأولمبي الباجي - الترجي مساءا

الصفاقسي - النجم الرياضي بالمتلوي 3 مساءا

الدوري السعودي:

الباطن - العين 2:30 مساءا