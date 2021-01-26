نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يطلب ضم مهاجم أجنبي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وطلب باتشيكو من إدارة القلعة البيضاء، التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

جاء طلب باتشيكو بالتعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق لمدة 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة نادي الزمالك انهت اتفاقها مع أحد الأسماء القوية على أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد المصدر، أن نادي الزمالك فرض السرية التامة على الصفقة، خوفًا من دخول أي نادي في المفاوضات وسرعة إنهاء الصفقة في أسرع وقت.