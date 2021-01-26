نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يترقب عودة نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب عودة الإسباني سيرجي روبرتو نجم برشلونة الإسباني إلى الملاعب بعد أكثر من شهرين من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة الدوري.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن عودة روبرتو يُنظر إليها من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بأنها الحل للعديد من المشاكل الموجودة في الفريق الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الإسباني سيكون جاهزًا في مباراة برشلونة في بطولة الدوري الإسباني على ملعب كامب نو مع ضيفه أتلتيك بيلباو يوم 31 من الشهر الحالي وسيكون غالباً على مقاعد البدلاء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كومان يترقب عودة النجم الإسباني بفارغ الصبر حتى يشركه في مركز خط الوسط أو الظهير الأيمن لأن البوسني ميراليم بيانيتش لم يقنع المدير الفني الهولندي حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يعاني مشكلة في مركز الظهير الأيمن في ظل لعب سيرجينو ديست بإستمرار بدون وجود بديل حقيقي وفي النهاية تعرض للإصابة وإضطر كومان لإشراك قلب الدفاع أوسكار مينجويزا في هذا المركز.